Челябинск, 26 июля, 2024, 20:53 — ИА Регнум. В результате сильных осадков на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

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«От дежурного ЕДДС Карабашского ГО поступило сообщение, что в результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошёл смыв плотины длиной 100 метров (всего длина плотины — 500 метров, объем — 7 800 000 куб. м), которое впадает в реку Большой Киалим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по ходу движения воды на реке расположен посёлок Киалим, а также сёла Мухаметово, Байдашево и Карасево, после чего она впадает в Аргазинское водохранилище.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 июля поручил проследить за тем, чтобы жителей, пострадавших от паводков, обеспечили жильём до наступления зимы. Он также поинтересовался, как идут работы в Орске Оренбургской области, сильно пострадавшей от разлива рек в весенний период.

Во время весенних паводков, от которых пострадали ряд российских регионов, в Орске прорвало защитную дамбу и вода залила часть города. В начале июля мэр Орска Василий Козупица подал в отставку.