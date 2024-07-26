Севастополь, 26 июля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. В Севастополе отменили воздушную тревогу, объявленную ранее вечером 26 июля.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Отбой воздушной тревоги!» — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Подробности об объявлении особого режима не приводятся. Пока данные о возможных сбитых целях не приводили ни власти, ни Минобороны.

Киевский редим решулярно предпринимает попытки атаковать мирное население России. В ночь с 22 на 23 июля Развожаев сообщал об отражении массированной атаки дронов ВСУ на город. Он подчеркнул, что российские военные смогли перехватить более 15 БПЛА.