Севастополь, 26 июля, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом 26 июля сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля Развожаев сообщил, что российские силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Севастополе. Удалось сбить свыше 15 дронов.

21 июля в Севастополе объявляли сигнал «Баллистика». Спустя четыре минуты Развожаев сообщил об отбое опасности.