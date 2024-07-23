Севастополь, 23 июля, 2024, 04:01 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Севастополе, сообщил 23 июля глава города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Согласно предварительным данным, которые приводит губернатор, удалось сбить свыше 15 дронов.

«По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников», — написал он в своём Telegram-канале.

Фрагменты одного из сбитых дронов упали на территории садоводческого товарищества (СНТ) и разбили стекло грузового автомобиля. Обломки другого БПЛА упали рядом с домом в районе ещё одного СНТ. Развожаев отметил, что ни один объект в Севастополе не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля стало известно, что за неделю над территорией ДНР российская система РЭБ «Купол» предотвратила 186 атак беспилотников украинской армии. Их перехватывали над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.

23 июля глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о двух дронах ВСУ, сбитых над территорией Севского района региона. Губернатор уточнил, что в результате нападений никто не пострадал и нет повреждений.