Париж, 26 июля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Французские власти приняли решение созвать кризисный штаб после саботажа движения высокоскоростных поездов (TGV) на некоторых линиях в день церемонии открытия Олимпиады, сообщил 26 июля телеканал BFMTV.

Sebastian Kahnert/Global Look Press

«Исполняющий обязанности премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба министерства транспорта в Париже», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее министр транспорта Патрис Вергриете назвал произошедшее скоординированными злонамеренными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля в движении высокоскоростных поездов Train à Grande Vitesse (TGV) из-за поджогов произошёл сбой. Отмечалось, что в результате порядка 800 тыс. пассажиров были вынуждены остаться на вокзалах. Наиболее сильно движение оказалось нарушено на юго-восточном и атлантическом направлениях.

26 июля временно закрыли и эвакуировали терминал французско-швейцарского аэропорта Базель — Мюлуз — Фрайбург, также известного как Евроаэропорт. Телеканал BFMTV отметил, что причиной эвакуации стало сообщение о бомбе.

Вечером 25 июля стало известно, что органы правопорядка в преддверии Олимпиады в Париже зафиксировали рост количества преступлений в регионе Иль-де-Франс, где находятся олимпийские объекты. Уточнялось, что за неделю на 20% выросло число случаев оскорбления и насилия в отношении представителей власти, на 12% — грабежей с применением насилия, на 11% — умышленных побоев лиц в возрасте от 15 лет.