Париж, 26 июля, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Французские органы правопорядка в преддверии Олимпийских игр в Париже зафиксировали увеличение числа преступлений, совершённых в регионе Иль-де-Франс, где расположены олимпийские объекты. Об этом говорится в докладе статистической службы МВД Франции, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Вор

«Половина показателей преступлений и правонарушений, совершённых за неделю с 15 по 21 июля… увеличилась по сравнению с предыдущей неделей в районах размещения олимпийских объектов Иль-де-Франс», — говорится в документе.

По данным ведомства, за неделю на 20% выросло число случаев оскорбления и насилия в отношении представителей власти, на 12% — грабежей с применением насилия, на 11% — умышленных побоев лиц в возрасте от 15 лет.

При этом отмечается, что количество краж без применения насилия сократилось на 2%, за пределами районов, где находятся олимпийские объекты, кражи происходили на 8% чаще.

Как передавало ИА Регнум, ещё до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже произошло несколько ограблений спортсменов — участников соревнований. Так, во время тренировки олимпийской сборной Аргентины по футболу неизвестные украли личные вещи полузащитника Тьяго Альмады, в том числе часы и другие драгоценности. Кроме того, за два дня до церемонии открытия, как сообщил золотой призёр Олимпийских игр и звезда BMX Логан Мартин, преступники вскрыли фургон и украли экипировку у сборной Австралии по велоспорту.