Париж, 26 июля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Решение ЕС направить Киеву транш в размере 1,5 млрд евро из доходов от замороженных российских активов чревато ответными мерами со стороны Москвы. Об этом 26 июля заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Panoramic/Global Look Press Флориан Филиппо

«Незаконное решение с точки зрения международного права, которое дискредитирует Францию и наши страны и приведёт к очевидным ответным мерам!» — написал он.

Политик назвал такой шаг Евросоюза воровством и спонсированием массовых убийств.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 июля объявила о выделении на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов. В документе ЕК указано, что деньги не поступят напрямую Киеву, их направят в Европейский фонд мира для компенсации западным странам за поставки оружия для ВСУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа передачу доходов от замороженных активов на закупки оружия для Киева.

МИД России пообещал жёсткий ответ на передачу доходов от российских активов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решения в межведомственном формате будут приниматься по каждому пункту.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что любые попытки изъятия Западом замороженных активов РФ будут восприняты как воровство и не останутся безнаказанными.