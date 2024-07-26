Москва, 26 июля, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа передачу доходов от замороженных активов РФ на закупки оружия для Украины. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это не повод для оперативной реакции, это повод, безусловно, для продуманных действий в ответ на подобные незаконные решения, которые реализуются со стороны ЕС», — подчеркнул он.

Песков подчеркнул, что действия со стороны Москвы будут обязательно, но они должны быть продуманными и соответствовать интересам РФ.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 июля объявила о выделении на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов.

В документе ЕК с разъяснениями об использовании средств указано, что деньги не поступят напрямую Киеву, их направят в Европейский фонд мира для компенсации западным странам за поставки оружия для ВСУ. Часть средств поступит в фонд поддержки Украины. Деньги оттуда используются, например, для оплаты поставок электрогенераторов.

Предстоящую передачу первого транша Украине фон дер Ляйен анонсировала 11 июня. Она отметила, что 90% из этих средств будут использованы на укрепление обороны Украины, и лишь 10% используют на восстановление инфраструктуры страны.

Песков 23 июля назвал воровством решение Запада передать Киеву часть доходов от замороженных российских активов. Он подчеркнул, что Россия такие шаги не оставит без ответа. По его словам, Москва прорабатывает возможность юридического, правового преследования людей, имеющих отношение к принятию и реализации подобных решений.

МИД России пообещал жёсткий ответ на передачу доходов от российских активов. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решения в межведомственном формате будут приниматься по каждому пункту.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что любые попытки изъятия Западом замороженных активов РФ будут восприняты как воровство и не останутся безнаказанными.