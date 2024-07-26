Москва, 26 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Еврокомиссия объявила о выделении на закупки оружия для Украины первого транша в 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сегодня мы перевели €1,5 млрд доходов от иммобилизованных активов России на нужды обороны и восстановления Украины», — написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter).

В документе ЕК с разъяснениями об использовании средств говорится, что деньги не поступят напрямую Киеву, их направят в Европейский фонд мира для компенсации западным странам за поставки оружия для ВСУ. Часть средств поступит в фонд поддержки Украины. Деньги оттуда используются, например, для оплаты поставок электрогенераторов.

Как передавало ИА Регнум, о предстоящей передаче первого транша глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила 11 июня. Она отметила, что 90% из этих средств будут использованы на укрепление обороны Украины и лишь 10% используют на восстановление инфраструктуры страны.

Ранее страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 млрд долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июля подчеркнул, что решение Запада передать Киеву часть доходов от замороженных российских активов — это воровство, которое Москва не оставит без ответа. По словам спикера Кремля, Москва прорабатывает возможность юридического, правового преследования людей, имеющих отношение к принятию и реализации подобных решений.

МИД России пообещал жёсткий ответ на передачу доходов от российских активов. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.