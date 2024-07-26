Москва, 26 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. На харьковском направлении в последнее время наблюдается большое число иностранных наёмников Вооружённых сил Украины (ВСУ), прибывающих в основном из Франции. Об этом 26 июля сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Могу отметить, что достаточно большая география тех стран, откуда эти наёмники прибывают. За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наёмников прибыло именно из Франции», — сказал он на пресс-конференции.

Ганчев уточнил, что также на этом направлении фронта есть наёмники украинской армии из Польши, Британии и США, которых вместе с членами националистических формирований периодически ликвидируют российские военные. При этом он указал, что не готов сообщить общее количество иностранных наёмников ВСУ, которые принимают участие в боевых действиях на харьковском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля в Луганской Народной Республике погиб 22-летний польский наёмник, воевавший на стороне киевского режима. Уточнялось, что поляк погиб 13 июля в ходе боя в посёлке Диброва и его похоронят в Люблинском воеводстве Польши.

Издание Der Spiegel 15 июля сообщило, что в боях за Часов Яр на стороне Киева воюют снайперы из Германии. Отмечалось, что одного из них недавно ранили и после лечения в госпитале наёмник вернулся в зону боевых действий.