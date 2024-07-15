Берлин, 15 июля, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Немецкие снайперы участвуют в боях за Часов Яр на стороне киевского режима. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале издания Der Spiegel.

Кадр из видео

На видео 49-летний наёмник из Баварии по имени Отто рассказал, что воюет в рядах ВСУ с 2022 года. Немецкий снайпер находился на линии фронта вместе с пехотными отрядами ВСУ.

По словам немца, незадолго до интервью его ранили. Он прошёл лечение в госпитале и вернулся в зону боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее беженец из подконтрольного киевскому режиму города Дзержинска (украинское название Торецк) рассказал о темнокожих наёмниках, которые стреляли по домам мирных жителей. По его словам, на помощь людям пришли российские военные. Они прогнали иностранцев, действовавших на стороне ВСУ. Позже выяснилось, что дома мирных жителей обстреляли французы.