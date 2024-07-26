Посёлок Валаам, Карелия, 26 июля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время поездки на Валаам 26 июля увидел дерево, которое когда-то посадил.

РИА Новости/Александр Казаков Президент РФ Владимир Путин

В Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре российскому лидеру показали посаженное им дерево. Сопровождающий лидеров священнослужитель продемонстрировал дерево со словами «видите, как выросло».

У посаженного дерева стоит именная табличка.

Российский лидер вместе президентом Белоруссии Александром Лукашенко посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлом. Встреча двух лидеров прошла в неформальной обстановке. В входе переговоров лидеры обсудят актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений и продвижение союзных проектов, а также тематику региональной безопасности и международную повестку дня.