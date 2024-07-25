Посёлок Валаам, Карелия, 25 июля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко встретились на острове Валаам. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба белорусского президента.

Кадр из Телеграм — канала: Пул Первого

Уточняется, что Путин и Лукашенко в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений и продвижение союзных проектов, а также тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

До этого Путин и Лукашенко приезжали на Валаам в июле 2019 года и в июле 2023-го. В прошлом году они также посетили Валаамский мужской монастырь, который расположен на острове Спасо-Преображенский.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 июля президент Белоруссии направился в Россию с рабочим визитом. Там у него запланированы переговоры с Путиным в различных форматах.

Позднее в этот же день стало известно, что белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург. В аэропорту его встретил губернатор города Александр Беглов.

Лукашенко 13 июля заявил, что собирается провести обсуждение с Путиным дальнейших шагов по Украине. Он также выразил надежду на встречу с российским лидером для обсуждения этого вопроса.