Посёлок Валаам, Карелия, 26 июля, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетили часовню Валаамской иконы Божией Матери на острове Светлом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Встреча двух лидеров проходит в неформальной обстановке.

«Вопросы на повестке у политиков самые серьезные. В основном это разговор без камер», — указал Telegram-канал «Пул Первого».

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 июля президент Белоруссии направился в Россию с рабочим визитом. Там у него запланированы переговоры с Путиным в различных форматах. Позднее в этот же день стало известно, что белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург.

Встреча глав двух государств началась на Валааме. В входе переговоров они обсудят актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений и продвижение союзных проектов, а также тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

В первый день лидеры двух стран посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери на Валааме, осмотрели часовню царственных страстотерпцев, после чего продолжили общение в закрытом формате. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российский лидер уже неоднократно посещал этот храм.

До этого лидеры двух стран приезжали на Валаам в июле 2019 года и в июле 2023-го. В прошлом году они также посетили Валаамский мужской монастырь, который расположен на острове Спасо-Преображенском.