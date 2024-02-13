* включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Москва, 13 февраля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Украинский телеведущий Фахрудин Шарафмал (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлен в розыск, следует из базы данных МВД России.

Кадр из видео Фахрудин Шарафмал (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Шарафмал Фахрудин. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе.

По какой именно статье ведётся обыск, не указывается.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту призывов Шарафмала убивать жителей России и их детей.

Следователи заметили в действиях Шарафмала признаки преступлений по статьям 282 и 354 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, а также реабилитация нацизма и одобрение преступлений нацистов.

15 марта в эфире одного из центральных телеканалов Украины «24 канал» Шарафмал призвал всех украинцев к массовым убийствам русских, отдельно указав необходимость убивать детей. Для «убедительности» своих слов он привёл в пример нацистского преступника Адольфа Эйхмана и его методы истребления народов.