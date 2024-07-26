Москва, 26 июля, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Раздел для организаторов мероприятий начал работу на сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Здесь предприниматели смогут найти ответы на интересующие их вопросы и воспользоваться поддержкой от города», — отмечается в сообщении.

Так, на городских площадках бизнесмены организуют различные мероприятия и открывают точки продаж. В рамках фестиваля проходят ярмарки, выставки, мастер-классы, тренировки и соревнования.

После бронирования площадки и проведения мероприятия организаторы могут получить летний бизнес-бокс с электронными сервисами для развития бизнеса. Его вышлют на электронную почту.

Помимо этого, в подарок предприниматели смогут получить рекламную кампанию. Баннеры будут размещены на пяти билбордах и десяти остановочных билбордах в выбранном районе Москвы. А ролик о предпринимателе покажут на городском канале, в Telegram-канале «Предпринимай» расскажут о его деле.

Как сообщало ИА Регнум, в столице продолжается фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Это мероприятие объединило все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Все 100 дней по всему городу будут работать фестивальные площадки.