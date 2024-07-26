Москва, 26 июля, 2024, 12:10 — ИА Регнум. За бесперебойную работу московского метрополитена на сегодняшний день отвечают 22 электродепо. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В этих масштабных инфраструктурных комплексах составы проходят обслуживание, в том числе диагностику, ремонт и мойку», — подчеркнул он.

По словам градоначальника, с 2011 года были реконструированы пять электродепо и построены ещё семь. В планах до конца 2024 года — завершение строительства депо «Южное» и «Столбово», а до 2030 года будут возведены «Троицкое», «Ильинское» и «Бирюлёвское».

Как сообщало ИА Регнум, станцию метро «Достовеская» в Москве строят горным способом. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, такое решение было принято из-за специфики территории на Суворовской площади: она не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит.