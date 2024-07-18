Москва, 18 июля, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Строительство станции метро «Достоевская» в Москве ведется горным способом. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии

«Специфика территории на Суворовской площади, где возводится станция метро «Достоевская», не позволяет создать открытый котлован и использовать тоннелепроходческий щит», — пояснил заместитель мэра Москвы. Поэтому, рассказал Ефимов, возле Центрального академического театра Российской армии построили шахтные стволы. Доставка оборудования, спуск и подъем строителей, горная проходка и выдача выработанной породы ведется закрытым способом. Это связано с плотной городской застройкой в районе строительства.

Станция «Достоевская» Кольцевой линии Московского метрополитена станет пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.

Напомним, как сообщало ИА Регнум, решение о возведении станции мэр Москвы Сергей Собянин принял в 2022 году.