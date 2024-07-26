Москва, 26 июля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Интеллигенция, уехавшая из России после 1917 года и впоследствии вернувшаяся, принесла стране ощутимую пользу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с участниками «Фестиваля новых медиа».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Так спикер Кремля ответил на вопрос о современных артистах и деятелях, покинувших страну. Он указал, что уже в начале 1930-х годов уехавших российских писателей и учёных начали просить вернуться.

«И большинство из них удалось уговорить вернуться, и они принесли Родине много пользы», — сказал Песков.

При этом спикер Кремля подчеркнул, что настоящие враги государства в результате «так и сгинули» за рубежом.

Как сообщало ИА Регнум, в марте представитель Кремля заявил, что в стране не ждут россиян, уехавших из страны и разделивших вражеские взгляды. Вместе с тем Песков пообещал, что вступивших на путь активных врагов предателей будут уничтожать. Однако среди несогласных есть и люди, которые остаются вместе со своей Родиной, добавил он.

Ранее Песков подчёркивал, что граждане России, покинувшие страну после начала спецоперации на Украине, имеют полное право вернуться на Родину, даже если они родственники иностранных агентов. Все добропорядочные россияне могут спокойно возвращаться в страну, отметил он.