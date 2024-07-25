Киев, 26 июля, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины. Об этом 26 июля свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал об опасности с воздуха распространился по стране в 00:12 мск. По данным украинских СМИ, в Сумской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях объявлена угроза атаки беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Подробностей о возможных последствиях взрыва не приводится. Воздушная тревога на момент взрывов на временно оккупированной части Херсонской области не объявлялась.

Также на Украине обновлён рекорд по длительности режима воздушной тревоги. В Харьковской области сигнал о воздушной тревоге звучал двое суток, два часа и 31 минуту. Это самая продолжительная воздушная тревога за всё время с начала конфликта на Украине.