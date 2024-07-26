Вьентьян, 26 июля, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Лаос являются силами, способствующими миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 25 июля заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

«Китай готов работать с Россией, чтобы твёрдо поддерживать друг друга и защищать ключевые интересы друг друга… Китай, Россия и Лаос — конструктивные силы, способствующие миру и развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит его слова официальный сайт министерства иностранных дел КНР.

По словам дипломата, в настоящее время мир переживает период турбулентности, а международная система претерпевает глубокие изменения.

Ван И подчеркнул, что укрепление сотрудничества между РФ, Китаем и Лаосом послужит для других стран сигналом к солидарности и взаимодействию, для обеспечения стабильности и процветания в регионе.

Как передавало ИА Регнум, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях мероприятий по линии АСЕАН заявил, что РФ и Китай должны сообща противодействовать вмешательству нерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание.

Сергей Лавров прибыл в столицу Лаоса 25 июля. Визит, в рамках которого российский дипломат провёл двусторонние встречи с коллегами из Лаоса, Индонезии, Камбоджи, Брунея, продлится до 27 июля.