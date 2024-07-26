Херсон, 26 июля, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Экипаж танка Т-72Б3 из состава группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России уничтожил наблюдательный пункт противника на правом берегу Днепра в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 26 июля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Экипаж танка Т-72Б3, используя складки местности, быстро прибыл на закрытую огневую позицию. В результате слаженной, чёткой боевой работы… пункт наблюдения ВСУ с расстояния более трёх километров был оперативно уничтожен», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904412" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа экипажа Т-72Б3

Уточняется, что наблюдательный пункт, расположение которого было выявлено подразделениями БПЛА, располагался почти у самой кромки воды на правом берегу Днепра.

После выполнения огневой задачи экипаж Т-72Б3 увёл боевую машину с закрытой позиции, провёл мероприятия маскировки и пополнил боекомплект.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение украинским формированиям в районах Лугового и Малой Токмачки в Запорожской области, а также Тягинки, Приднепровского и Антоновки в Херсонской области. На данном направлении ВСУ потеряли до 115 человек личного состава, две боевые бронированные машины, американскую 155-миллиметровую гаубицу М777, САУ «Акация», гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».