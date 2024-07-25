Москва, 25 июля, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Потери украинской армии за минувшие сутки составили до 2025 военных на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции, сообщил на брифинге 25 июля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

За минувшие сутки подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населённых пунктов Часов Яр, Красное, Константиновка, Красногоровка и Верхнекаменское в ДНР.

«Потери ВСУ составили до 680 военнослужащих <…> 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М198 производства США», — уточнил генерал-лейтенант.

На этом направлении российские военные ликвидировали САУ «Krab» польского производства, гаубицу М777 американского производства, три 122-мм гаубицы Д-30, орудие M119 американского производства.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск, Глубокое, Липцы, Старица и Шестаково в Харьковской области. За сутки российские военные отразили шесть контратак формирований 92-й десантно-штурмовой украинской бригады. Потери противника там составили до 235 военнослужащих и станция радиоэлектронной разведки «Хортица-М».

Военные группировки войск «Запад» в ходе ведения активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Петропавловка, Степовая Новоселовка, Песчаное в Харьковской области и Макеевка в ЛНР.

«Противник потерял до 460 военнослужащих <…> станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — заявил Конашенков.

Российские бойцы на этом направлении ликвидировали 155-мм САУ «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, а также уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в населённых пунктах Тимофеевка, Воздвиженка, Александро-Шультино, Ивановка, Торецк, Новоселовка Первая, Михайловка и Калиново в ДНР. Российские военные на этом направлении отразили семь контратак украинских штурмовых групп. Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих, в том числе танк «Abrams» и 100-мм пушка МТ-12 «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населённых пунктов Водяное, Пречистовка, Нескучное и Раздольное (ДНР). Потери украинских сил составили до 125 военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.

В зоне ответственности подразделений группировки войск «Днепр» украинская армия потеряла до 115 военных. Вооружённые силы России на этом направлении нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Луговое, Малая Токмачка, Тягинка, Приднепровское и Антоновка. Бойцы ВС России уничтожили на этом направлении 155-мм гаубицу М777 американского производства, 152-мм орудие Д-20, 152-мм САУ «Акация», 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Как передавало 25 июля ИА Регнум, российские военные уничтожили до пяти БМП Bradley ВСУ в зоне проведения спецоперации. Помимо этого, российские бойцы уничтожили пункт базирования безэкипажных катеров. За минувшие сутки ВС России нанесли поражение ремонтно-восстановительным цехам бронетанкового и кузнечно-механического заводов, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 104 районах.