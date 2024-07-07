Нью-Йорк, США, 7 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Белый дом не хочет вводить новые санкции против России из опасений, что это вызовет рост цен на нефть и повредит предвыборной кампании президента США Джо Байдена, пишет газета The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники.

Николай Михальченко / ТАСС

Американское казначейство, говорится в материале, предложило ввести новые ограничения в отношении российских нефтяных танкеров, которые якобы используются Россией для обхода западных ограничений. Однако администрация президента никаких решений об их введении ещё не приняла.

«Экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечёт за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышение цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена», — утверждают источники издания.

Таким образом, пишет NYT, предложенные санкции в отношении российского «теневого флота» находятся на стадии рассмотрения и не могут быть приняты в ближайшее время.

Американская газета The Wall Street Journal ранее сообщала, что санкции США в отношении России, Ирана, Китая, КНДР и Венесуэлы должны были ограничить ресурсы этих стран, но в итоге привели к появлению глобальной теневой экономики. Издание обратило внимание, что страны, входящие в так называемый санкционный блок, способны перекрывать торговые потребности друг друга.

Обозреватель издания The American Conservative Марк Эпископос заявлял, что сокрушительный провал режима антироссийских санкций Запада стал настолько очевиден, что его становится всё труднее игнорировать. Он подчеркнул, что санкционные меры всегда являлись ошибочным инструментом для продвижения национальных интересов США.

Неэффективность многочисленных антироссийских санкций в их нынешнем виде признали и в Британии.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что Россия благодаря западным санкциям быстрыми темпами восстанавливает утраченные компетенции в области высоких технологий и создаёт новые. Он отметил, что всё это оказалось возможным несмотря на 16 тыс. разных санкций.