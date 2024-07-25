Нью-Йорк, США, 26 июля, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Среднесуточная глобальная температура в последние дни побила рекорды. Миллиарды людей столкнулись с эпидемией экстремальной жары, заявил 25 июля генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш .

Un.org Антониу Гутерриш

«Это была неделя беспрецедентной жары. Прошедшее воскресенье, понедельник и вторник были тремя самыми жаркими днями за всю историю наблюдений… Миллиарды людей сталкиваются с эпидемией экстремальной жары», — указал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, служба Европейского союза по мониторингу окружающей среды Copernicus объявляла о новом рекорде среднесуточной мировой температуры три раза в течение трёх дней.

Так, 21 июля, когда среднесуточная глобальная температура достигла 17,09 градуса, был назван самым жарким днём в новейшей истории Земли. На следующий день температура поднялась ещё выше — до 17,15 градуса, обновив рекорд. В третий раз рекорд был побит 23 июля (17,16 градуса).

Как передавало ИА Регнум, из-за аномальной жары в нынешнем году во время хаджа по священным для мусульман местам в Саудовской Аравии скончались более 1 300 паломников. Глава министерства здравоохранения королевства Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель сообщил, что скончавшихся паломников, личности которых удалось установить, похоронили в Мекке.

По данным Copernicus, каждый месяц, начиная с июня 2023 года, считается самым тёплым на планете с момента начала наблюдений в 1940 году, по сравнению с соответствующими периодами в предыдущие годы.