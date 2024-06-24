Эр-Рияд, 24 июня, 2024, 09:06 — ИА Регнум. В нынешнем году в ходе хаджа по священным для мусульман местам в Саудовской Аравии скончались более 1,3 тыс. паломников. Об этом вечером 23 июня рассказал глава минздрава королевства Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель в эфире местного телеканала «Аль-Ихбария».

Medhat Hajaj/Global Look Press

«Число смертельных случаев во время хаджа составило 1301. Свыше 83% из них не имели соответствующей визы», — заявил он.

Глава саудовского минздрава уточнил, что всех скончавшихся паломников, личности которых удалось установить, похоронили в Мекке, и в данный момент власти страны занимаются идентификацией погибших и выдачей свидетельств о смерти.

Министр добавил, что 95 больных паломников, которые также не имели соответствующей визы, продолжают лечиться в медучреждениях Саудовской Аравии, а часть из них пришлось доставить с помощью авиации на лечение в Эр-Рияд.

Он отметил, что во время нынешнего хаджа медики оказали паломникам экстренную медпомощь 30 тысяч раз, в местах прохождения обрядов развернули для них 6,5 тыс. койко-мест.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня французское агентство AFP сообщило, что количество погибших в результате жары в ходе хаджа в Саудовской Аравии превысило тысячу человек. Отмечалось, что более половины людей из этого числа были незарегистрированными паломниками.

При этом ранее стало известно, что в хадже участвовали более 1,8 млн человек. Оно является одним крупнейших в мире массовых мероприятий и в этом году завершилось 19 июня.

В генконсульстве России в Джидде 23 июня сообщили, что количество погибших во время хаджа в Саудовской Аравии россиян увеличилось до семи человек. В диппредставительстве уточнили, что в это число входят пятеро мужчин и двое женщин.