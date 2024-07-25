Москва, 25 июля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Турция активно поддерживает идею многополярного мира, поэтому проявляет большой интерес к вступлению в БРИКС. На это указал обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS, опубликованной 24 июля.

Иван Шилов ИА Регнум

«БРИКС выступает за многополярность и справедливое глобальное управление, поэтому представляет собой привлекательную платформу для Турции, которая стремится укрепить свою политическую независимость от западных стран и блоков, таких как Европейский союз и НАТО», — отмечает Мартаха.

Аналитик указал и на другие ключевые факторы, которыми обусловлено стремление Турции в БРИКС. Он отметил, что Турция стремится диверсифицировать экономические связи и укреплять сотрудничество с быстро развивающимися странами.

Страна, которая нередко сталкивалась с финансовыми проблемами и ограничениями из-за таких западных организаций, как МВФ или Всемирный банк, хочет сохранить экономическую независимость и максимально сократить внешнее давление, добавил обозреватель.

Внутриполитические реалии, экономические вопросы и внешнее давление Запада являются барьерами, которые серьёзно усложняют процесс сближения с БРИКС, также отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о желании Анкары присоединиться к БРИКС в начале июля, когда прибыл с визитом в Китай. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия приветствует интерес Турции к организации БРИКС.