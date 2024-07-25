Москва, 25 июля, 2024, 19:07 — ИА Регнум. В Москве с начала текущего года взамен устаревших конструкций установили ещё 800 современных остановочных павильонов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лискутов.

Alexander Legky/Global Look Press

«Мы начали устанавливать новые остановочные павильоны с 2015 года. Сейчас их уже более 8,5 тысячи по всему городу», ― добавил он.

Павильоны производят на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе из прочных и износостойких материалов и оформляют в едином стиле.

Для лучшей защиты от снега и дождя у новых павильонов увеличили площадь крыши. В конструкциях из нержавеющих материалов предусмотрели освещение и видеонаблюдение, лайтбоксы для информационных плакатов с номерами и расписанием маршрутов, а также QR-кодом, с помощью которого можно узнать, когда приедет транспорт.

В Москве чаще встречаются стандартные павильоны, их устанавливают на маршрутах с невысоким или средним пассажиропотоком. Возле станций метро и у социальных объектов, где поток пассажиров наибольший, размещают многосекционные павильоны. Кроме того, в столице устанавливают трамвайные остановки и остановки-флаги с перечнем проходящих маршрутов.

В прошло году в столице разместили 1800 новых остановок.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков 26 июня сообщил, что возле станции МЦД-4 Серп и Молот стартовал первый этап благоустройства. Здесь установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, также организовали удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта.

В 2024 году благоустроят территории около четырёх станций МЦД-3. Изменения ждут станции «Сортировочная», «Перово», «Косино» и будущую «Митьково».