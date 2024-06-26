Москва, 26 июня, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Возле станции МЦД-4 Серп и Молот стартовал первый этап благоустройства. Об этом 26 июня заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

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«Главная задача — улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация к ней удобных подходов и подъездов, адаптация пространств под запросы местных жителей. В границы первого этапа вошли улица Волочаевская, проезды Таможенный, Золоторожский и Танковый, Верхний Золоторожский переулок», — приводит слова Бирюкова пресс-служба городского хозяйства Москвы в Telegram-канале.

Отмечается, что в зоне благоустройства были установлены строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, также были организованы удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта.

По информации пресс-службы, рабочие уберут в кабельную канализацию воздушные линии, заменят старые фонари на современные энергоэффективные и установят дополнительные, оборудуют пешеходные переходы опорами контрастного освещения, расширят тротуары и обновят на них почти 20 тыс. кв. метров покрытий, уложат на проезжей части около 33,8 тысячи кв. метров асфальта, приведут в порядок существующие лестницы и подпорные стенки склонов, заменят все старые остановочные павильоны на современные и установят новые там, где их не было, организуют в районе станции парковочные карманы и велопарковки, отремонтируют четыре детские площадки на Волочаевской улице, разобьют порядка 22,3 тысячи кв. метров газона около станции МЦД-4 Серп и Молот.

Уточняется, что первый этап работ планируется завершить в текущем году.

Как передавало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы с начала года выделили три земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов в Коммунарке.