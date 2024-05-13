Москва, 13 мая, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Территории около четырёх станций МЦД-3 будут благоустроены в 2024 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, изменения ждут станции «Сортировочная», «Перово», «Косино» и будущую «Митьково».

Софья Сандурская/ТАСС

«Главная задача — сделать подъезды городского и личного транспорта, а также пешеходные маршруты комфортнее и безопаснее», — отметил градоначальник.

В частности, специалисты приведут в порядок подпорные стенки склонов, сделают шире тротуары и адаптируют их для маломобильных граждан и родителей с детьми. Кроме того, около станций проложат дополнительную дождевую канализацию. Также, по словам Собянина, будут заменены остановочные павильоны. На всех остановках появятся информационные табло, на которых можно будет увидеть время прибытия транспорта.

Изменения коснутся и проезжей части: рабочие обновят асфальт и разметку, а также организуют парковочные карманы. Также будет улучшено освещение улиц, рядом со станциями появится больше лавок и урн для удобства горожан.

«По программе «Чистое небо» воздушные провода уберем под землю, в кабельную канализацию», — добавил мэр.

По словам Собянина, общая площадь работ составит 44,6 гектара. А в 2025 году работы по благоустройству территорий в Москве будут продолжены.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин рассказал о благоустройстве более 120 объектов образования в этом году. Он отметил, что работы начнутся во время летних каникул и завершатся к началу нового учебного года. По словам Собянина, на территориях обновят и создадут стадионы с беговыми дорожками, установят качели и тренажёры, улучшат освещение и проведут дополнительное озеленение.