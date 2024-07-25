Москва, 25 июля, 2024, 17:48 — ИА Регнум. В Бабушкинском районе Москвы завершили первый этап программы реновации. Об этом 25 июля в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Telegram — канал Мэра Москвы Сергея Собянина

«Жители 13 старых домов переехали в новые квартиры, ещё два дома сейчас расселяют», ― уточнил мэр.

Он добавил, что жилой комплекс на Ленской улице, 8 под заселение передали в конце июня. В доме обустроили подземный паркинг, первые этажи отдали под офисы, магазины и кафе.

Всего в Бабушкинском районе предстоит расселить 93 старых жилых дома. Для переселяемых жителей уже построили восемь жилых комплексов. Ещё четыре находится на этапе проектирования и возведения.

В общей сложности, новые квартиры получат 15,3 тысячи человек, сообщил мэр Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, жилой комплекс по программе реновации возведут на проспекте 40 лет Октября в районе Люблино. Проект реализуют по принципу квартальной застройки. Общая площадь корпусов превысит 12 тысяч кв. м.

В начала 2024 года для переселения 15 тысяч человек по программе реновации передали 30 новых жилых комплексов в Москве. Общее количество новостроек, переданных под заселение с начала реализации программы, достигло 307.

Программа реновации действует с 2017 года. В ходе неё около миллиона москвичей переедут в новое жилье из 5200 домов.