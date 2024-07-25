Москва, 25 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. На проспекте 40 лет Октября в районе Люблино возведут жилой комплекс по программе реновации. Проект реализуют по принципу квартальной застройки. Об этом 25 июля сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Градостроительный план участка площадью 0,4 гектара уже готов.

«Общая площадь корпусов составит более 12 тысяч кв. м», — добавила глава комитета.

В закрытом дворе жилого комплекса обустроят детские и спортивные площадки, а первые этажи домов будут нежилыми.

Программа реновации действует с 2017 года. В ходе неё около миллиона москвичей переедут в новое жилье из 5200 домов.

Как сообщало ИА Регнум, в начала 2024 года по программе реновации для переселения 15 тысяч человек передали 30 новых жилых комплексов в Москве. Общее количество новостроек, переданных под заселение с начала реализации программы, достигло 307.

Собянин 19 июля заявил, что специалисты благоустроят около 2 тысяч гектаров территорий по программе реновации. Рядом с новым жильём уже разместили порядка 480 детских и свыше 330 спортивных площадок, а также больше 260 зон для отдыха,.