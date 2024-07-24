Харьков, Украина, 24 июля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. В Харькове на объекте инфраструктуры произошел сильный пожар. Об этом 24 июля сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Позднее издание «Страна. ua» сообщило, что в городе прогремели взрывы.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. В оборонном ведомстве ранее не раз подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля Терехов заявил о прогремевшем в городе взрыве. Он уточнил, что удар пришёлся по промышленной зоне Харькова. В Харьковской области ранее объявили воздушную тревогу.

23 июля Терехов заявил, что инфраструктура в Харькове находится в критическом состоянии. Мэр утверждает, что на объектах энергетического обеспечения и теплообеспечения в городе имеются очень серьёзные разрушения.