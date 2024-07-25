Брюссель, 25 июля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Специалисты НАТО выявили больше десяти признаков, которые могут указывать на возможную подготовку России к «полномасштабному вторжению», сообщило 24 июля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Источник агентства, специалист по военному планированию, указал на важность быстрого принятия решений. По его словам, альянс должен располагать надёжным списком «тревожных флажков», указывающих на готовящееся нападение.

«Специалисты по планированию в НАТО чётко обозначили двухзначное число сигналов для раннего предупреждения того, что может быть прелюдией к полномасштабному российскому вторжению», — говорится в сообщении.

О каких именно признаках идёт речь, в публикации не говорится. По словам собеседника издания, европейские страны должны быть готовы к переброске боеспособных подразделений на потенциальную линию фронта. Кроме того, подразделениям следует быть готовыми немедленно вступить в бой, если потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин отмечал, что у России и альянса нет территориальных претензий друг к другу. Также он не раз напоминал, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.