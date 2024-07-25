Киев, 25 июля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион задержан в Днепропетровске (украинское название Днепр), сообщил 25 июля глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале.

РИА Новости

«Задержан 18-летний парень. Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы», — написал Зеленский.

Он отметил, что операция по задержанию проходила очень непросто, о её результатах доложил глава МВД Украины Игорь Клименко. В расследовании убийства задействованы сотни правоохранителей, министру поручено представить обществу все детали, добавил Зеленский.

Клименко сообщил в Telegram-канале, что следствие пока склоняется к мнению, что стрелок был только исполнителем убийства. Он рассказал, что подозреваемого выследили по камерам видеонаблюдения. Следствие установило, что он арендовал во Львове по меньшей мере три квартиры, пока готовил нападение на Фарион.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июля на Фарион было совершено покушение. Неизвестный мужчина, поджидавший её возле дома во Львове, выстрелил экс-депутату в голову и скрылся. Фарион умерла в больнице через несколько часов. Её похоронили на Лычаковском кладбище 22 июля.

Киевский телеканал «Прямой» 24 июля сообщил, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что неонацисты обвинили Фарион «в разжигании ненависти» по языковому признаку. Также были обнародованы кадры с места преступления, предположительно снятые членами группировки.