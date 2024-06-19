Эймсбери, Великобритания, 19 июня, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Активисты экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую порошковую краску на камни Стоунхенджа в Англии, чтобы привлечь внимание общественности к теме защиты окружающей среды, говорится в сообщении движения в соцсети X.

Кадр из соцсетей

«Два человека приняли участие в акции за день до летнего солнцестояния, потребовав от будущего правительства подписать юридически обязывающий договор о поэтапном отказе от ископаемого топлива к 2030 году», — говорится в публикации.

На видео, размещённом соцсети, видно, как два активиста с огнетушителями в руках подходят к историческому памятнику и распыляют на него оранжевый порошок. При этом один из участников акции ответил окружающим, которые пытались их остановить, что краска в огнетушителях состоит из оранжевого кукурузного крахмала, который смоется дождём.

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Как передавало ИА Регнум, 1 июня экоактивистка одного из протестующих против изменения климата движений наклеила плакат на картину «Маки» художника-импрессиониста Клода Моне в парижском музее Орсе. Она также приклеила руку к стене рядом с картинной рамой и скандировала, что в будущем человечество ожидает изображённый на плакате пейзаж, а не поля с красными маками, а к 2100 году юг Европы станет похож на пустыню Сахара.

В марте группа экологических активистов в ходе акции наклеила листовки с фотографиями произошедшего в 2023 году наводнения на картину известного итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Весна» в галерее Уффици во Флоренции.

Экоактивисты из движения Riposte alimentaire 28 января облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в парижском Лувре. Участники акции объяснили свои действия желанием продвигать право на здоровье и устойчивое питание.