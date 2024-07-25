Москва, 25 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Решения о переименовании столичных объектов, в том числе площади Европы, принимаются на уровне московских властей, сообщил 25 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы у Киевского вокзала в площадь Евразии.

«Это прерогатива московских властей, поэтому мы бы не стали здесь ничего комментировать», — сказал спикер Кремля, отвечая на вопрос о принятом решении.

Он подчеркнул, что решение подобных вопросов не входит в круг тем администрации президента России.

Как сообщало ИА Регнум, вопрос о переименовании площади Европы поднимался в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Занимавший тогда должность председателя комиссии по перспективному развитию и градостроительству столичного парламента Михаил Москвин-Тарханов заявил о готовности Московской городской думы рассмотреть вопрос о переименовании площади Европы в площадь Воссоединения России и Крыма по просьбам жителей города.