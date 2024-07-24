Москва, 24 июля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Площадь Европы у Киевского вокзала в Москве переименовали в площадь Евразии. Соответствующее постановление подписал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Global Look Press

«Переименовать площадь Европы, расположенную вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа города Москвы, в площадь Евразии», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь Европы была создана в рамках российско-бельгийского проекта. Её открыли в Москве в сентябре 2002 года.

Вопрос о переименовании площади Европы поднимался в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Занимавший тогда должность председателя комиссии по перспективному развитию и градостроительству столичного парламента Михаил Москвин-Тарханов заявил о готовности Московской городской думы рассмотреть вопрос о переименовании площади Европы в площадь Воссоединения России и Крыма по просьбам жителей города.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр Москвы подписал постановление о наименованиях проектируемых объектов в Новой Москве. Так, в ТиНАО появятся проспект Славского, в честь государственного деятеля, специалиста в области цветной металлургии, одного из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия Ефима Славского, и улица Лиозновой. Улицу назвали в честь кинорежиссёра, сценариста и педагога, народной артистки СССР Татьяны Лиозновой.