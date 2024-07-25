Москва, 25 июля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. В Румынию на вертолётах эвакуировали трёх офицеров после удара по городу Измаил в Одесской области, сообщил 25 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости / Нина Падалко

«Вчера по Измаилу нанесли серию ударов, сегодня <…> удар был нанесён снова. И опять полетели «скорые», на вертолетах в сторону Румынии эвакуировали троих иностранных офицеров», — написал Лебедев в Telegram-канале.

Координатор подполья добавил, что в припортовой зоне с двух часов ночи шёл поквартирный обход с СБУ, разыскивали того, кто сообщил о приезде иностранцев. Наутро портовых рабочих попросили не выходить. Завалы разбирают военные, уточнил он.

По данным подполья, российские военные нанесли мощную серию ударов по военным объектам на Украине ночью с 24 на 25 июля. Как сообщило подполье, удары нанесли по военным объектам ВСУ в городе Вилково в Одесской области, по военному аэродрому в городе Борисполь, по арсеналу вооружений дальней авиации в городе Белая Церковь.

Министерство обороны России пока не сообщало о нанесении ударов по военным объектам в Одесской области.

Как передавало 24 июля ИА Регнум со ссылкой на координатора николаевского подполья, российские военные нанесли удар по судоремонтному заводу в Измаиле. Лебедев уточнил, что удар пришёлся на здание, внутри и рядом со строением находились около 200 иностранных наёмников и офицеры ВСУ. По данным подполья, ранения получили минимум 32 человека. Раненых военнослужащих оперативно эвакуировали на территорию Румынии.

Подполье сообщило 25 июля, что российские военные нанесли удар по аэродрому в Борисполе в Киевской области. После взрыва украинские силовики оцепили микрорайоны Княжицкий и Аэропортовский.