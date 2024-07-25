Москва, 25 июля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Корпорация МСП с Минэкономразвития и регионами по поручению президента в сентябре запустят специальную программу поддержки для предпринимателей, которые хотят открыть свой бизнес по пути следования туристических автомаршрутов. Разработкой программы сейчас занимаются регионы.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

Поддержка будет оказываться для строительства многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, точек питания и других объектов инфраструктуры, необходимость которых определят регионы. Для их открытия Корпорация МСП и регионы полностью структурируют проект для привлечения банковского финансирования и помогут подобрать и оформить площадки для реализации проектов.

«Развитие автотуризма просто невозможно без сопутствующей инфраструктуры, создание которой как раз могут обеспечить МСП», — рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Он подчеркнул, что реализация проекта позволит комплексно подойти к развитию туристической отрасли с участием малого и среднего бизнеса. «Главная цель — создание комфортных и безопасных условий для путешествий, а также строительство и развитие сопутствующей инфраструктуры для доступа к объектам туристического притяжения», — отметил Решетников.

«На Цифровой платформе МСП.РФ мы соберем и будем постоянно актуализировать всю информацию о потребностях регионов в инфраструктуре, доступных земельных участках для реализации таких проектов, а также мерах поддержки и другую полезную практическую информацию», — добавил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он пояснил, что это позволит малому бизнесу изучить потребности и открыть новые востребованные точки притяжения туристов. «После этого мы с регионом поможем его упаковать и привлечь банковские средства для строительства», — отметил Исаевич.

По поручению президента по итогам совещания с членами правительства Корпорация МСП должна организовать работу по комплексной поддержке и сопровождению инвестиционных проектов МСП, включая проекты в сферах автотуризма и гостиничных услуг.