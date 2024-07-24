Москва, 25 июля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Попытки запугать или расколоть российское общество обречены на провал, возмездие настигнет каждого, кто пытается это сделать, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия, опубликованном 25 июля на официальном сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Подчеркну, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждёт неотвратимое и справедливое возмездие», — указал глава государства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904141" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видеообращение Путина по случаю Дня сотрудника органов следствия

Владимир Путин подчеркнул, что органы следствия в условиях специальной военной операции решают особые и крайне ответственные задачи, обеспечивая защиту интересов общества и государства, безопасность и права граждан, в том числе на освобождённых территориях, и собирая неопровержимые доказательства преступлений неонацистов, террористов и экстремистов.

Как передавало ИА Регнум, в рамках поздравления сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником президент России поблагодарил их за результативную честную работу и верность долгу. Владимир Путин также отметил незаменимый вклад в борьбу с коррупцией, экстремизмом, терроризмом, который вносят сотрудники органов следствия МВД, Следственного комитета и Федеральной службы безопасности.