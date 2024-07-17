Посёлок городского типа Верхнеторецкое, ДНР, 17 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотника ВСУ на посёлок Верхнеторецкое в ДНР ранения получили две мирные жительницы, сообщило 17 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Населенный пункт Верхнеторецкое (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ранены женщины 1980 и 1958 годов рождения», — сказано в сообщении.

10 июля советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что украинские боевики сбросили на него боеприпас с токсичным веществом. По его словам, помимо осколочных ранений он получил глубокие химические ожоги. Советник главы ДНР добавил, что надеется на то, что все факты применения киевским режимом токсичных веществ зафиксируют, передадут и услышат в ООН, после чего они станут доказательствами при проведении международного военного трибунала в отношении украинских неонацистов и военных преступников.

6 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин информировал, что в результате сброса украинскими военными взрывоопасного предмета с беспилотника в Кировском районе Донецка пострадала женщина.

Днём ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские военные нанесли удар по Волновахе из РСЗО HIMARS. Жертвами атаки стали два сотрудника строительной компании «ГорСтрой», четверо получили ранения. При повторной атаке города, добавил он, пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.