Москва, 24 июля, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал принятый Государственной думой и одобренный Советом Федерации закон об отсрочке от призыва на военную службу для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ. Соответствующий документ опубликован 24 июля на сайте официального опубликования правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин 2024

Согласно закону, вносящему изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», освобождение от военных сборов устанавливается для служащих в Росгвардии, следственных органах и учреждения Следственного комитета России, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах, Государственной противопожарной службе, органах внутренних дел и учреждения и органах уголовно-исполнительной системы на должностях, по которым предусмотрено присвоение специальных званий.

Закон был принят Государственной думой России 9 июля, 17 июля его одобрил Совет Федерации. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Исключением являются граждане, которым до конца 2023 года исполнилось 27 лет, а также лица, находящиеся в запасе.

15 июля в России завершился весенний призыв на военную службу. Вооружённые силы РФ и другие воинские формирования были направлены 150 тысяч человек. В Министерстве обороны уточняли, что военнослужащих по призыву не направляли в пункты дислокации подразделений ВС РФ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях или для участия в специальной военной операции.