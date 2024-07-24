Краснодар, 24 июля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пресекли работу сети нелегальных аптек, сбывавших фальсифицированные лекарства, из-за которых погибли дети. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

СУ СК России по Краснодарскому краю/ ТАСС

«В Краснодарском крае следователями пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей сбыт фальсифицированных лекарственных средств», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что сеть по распространению поддельных медицинских препаратов создали двое братьев в 2023 году. Они арендовали нежилые помещения вблизи школ и других образовательных учреждений в разных районах региона, в которых оборудовали «аптеки».

По версии следствия, также в преступную группу они вовлекли не менее 27 соучастников. Часть сообщников, не имея специального образования и познаний в области фармации, выступали в качестве продавцов. Другие осуществляли управление «аптеками».

Преступную деятельность злоумышленники продолжали вплоть до 4 июня 2024 года. Они сбывали фальсифицированные лекарства потребителям, в том числе несовершеннолетним, не требуя рецептов. В результате, употребив такие препараты, скончались четверо детей.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства подозреваемых и в помещениях, оборудованных под аптеки. Следственные действия провели более чем по 50 адресам в Краснодаре, Усть-Лабинске, Курганинске, Апшеронске, Белореченске, Тихорецке, станице Тбилисской и посёлке Мостовском.

По факту сбыта организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекшего смерть несовершеннолетних (ч. 3 ст. 238.1 УК РФ), следователи возбудили и расследует уголовное дело. Кроме того, ведётся проверка аптечных пунктов, в которых также могли реализовываться поддельные лекарства.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля в Санкт-Петербурге в детской больнице скончался 15-летний подросток после того, как принимал таблетки и капельницы с препаратами железа, которые ему назначила его мать. В результате самолечения днём 26 апреля мальчик потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в первую детскую больницу. В состоянии клинической смерти его поместили в реанимацию, где больной умер.

В феврале пациентка скончалась в больнице №7 в Мариуполе (ДНР). Ей для лечения артрита давали не прошедшие испытания западные препараты. Женщина лечилась в больнице в 2012 году. По словам сына, врачи говорили, что у них есть только иностранные препараты. При этом согласия испытывать на себе такие медикаменты его мать не подписывала, а подобных пациентов было много.