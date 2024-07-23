Харьков, Украина, 23 июля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Инфраструктура Харькова находится в критическом состоянии, заявил глава города Игорь Терехов.

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По его словам, в городе на объектах энергетического обеспечения и теплообеспечения «есть очень серьёзное разрушение». В Харькове не осталось ни одной теплоэлектростанции, сообщило со слов Терехова издание «РБК-Украина».

Как передавало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» вечером 22 июля сообщило о взрывах в Харькове. В Харьковской области на тот момент действовал режим воздушной тревоги.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Харькове.