Харьков, Украина, 24 июля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил 24 июля мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Харькове был слышен взрыв», — написал глава населённого пункта в своём Telegam-канале.

Он уточнил, что удар пришелся по промышленной зоне города. При этом во всей Харьковской области уже несколько часов действует воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Игорь Терехов заявил, что инфраструктура в Харькове находится в критическом состоянии. Мэр утверждает, что на объектах энергетического обеспечения и теплообеспечения в городе имеются очень серьёзные разрушения.