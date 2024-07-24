В Харькове сообщили о взрыве в городе
Мэр Харькова Терехов: жители города услышали взрыв
Харьков, Украина, 24 июля, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил 24 июля мэр города Игорь Терехов.
Иван Шилов ИА Регнум
Взрыв
«В Харькове был слышен взрыв», — написал глава населённого пункта в своём Telegam-канале.
Он уточнил, что удар пришелся по промышленной зоне города. При этом во всей Харьковской области уже несколько часов действует воздушная тревога.
Как сообщало ИА Регнум, 23 июля Игорь Терехов заявил, что инфраструктура в Харькове находится в критическом состоянии. Мэр утверждает, что на объектах энергетического обеспечения и теплообеспечения в городе имеются очень серьёзные разрушения.