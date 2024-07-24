Москва, 24 июля, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Госдума приняла поправку, согласно которой за нарушение запрета на ношение электронных изделий военнослужащими в зоне СВО будет грозить дисциплинарный арест на срок до десяти суток.

Евгений Биятов/РИА Новости

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

Такое же наказание может грозить за нарушение запрета предоставлять данные, которые могут определить принадлежность военнослужащих к Вооружённым силам РФ, другим войскам и воинским формированиям, а также информацию, позволяющую определить местонахождение таких лиц.

Дисциплинарный арест назначается на срок до 10 суток за один грубый проступок, а за несколько таких проступков срок определяется путём частичного или полного сложения сроков ареста, но не более 15 суток непрерывного нахождения под дисциплинарным арестом.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что в поправках речь не идёт о гаджетах, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил о необходимости законодательно ввести ограничительные меры за публикацию снимков военных объектов. Он подчеркнул, что фотосъёмка военных объектов недопустима, особенно в период проведения СВО. Подберёзкин добавил, что кадры последствий атак ВСУ могут быть очень информативными для противника.