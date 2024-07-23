Москва, 23 июля, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по военному аэродрому Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Вознесенске в Николаевской области. Об этом 23 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

По его словам, местные жители передали, что был нанесён серьёзный удар с последующей детонацией со стороны Мартыновского аэродрома.

«Виден столб дыма, в сторону аэродрома поехало много скорых. Сам взрыв хорошо ощутили в Вознесенске», — привела слова Лебедева Lenta.ru.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. В оборонном ведомстве ранее не раз подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар в направлении вокзала в Харькове, где шла погрузка военных и техники ВСУ, и тем самым пресекли ротацию украинских войск в сторону Волчанска. Удар пришёлся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новосёловки, после чего произошла детонация, на место выехало много машин скорой помощи.

В тот же день Лебедев сообщил, что российские военные поразили склад ВСУ с боекомплектом, расположенный в районе железнодорожной станции в Дергачах в Харьковской области. Прогремел сильный взрыв. В склад попала ракета «Искандер».