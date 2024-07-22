Москва, 22 июля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар в направлении вокзала в Харькове, где шла погрузка военных и техники ВСУ, и тем самым пресекли ротацию украинских войск в сторону Волчанска. Об этом 22 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«Харьков, ночной прилёт. <…> По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилёта», — привела его слова «Газета.Ru».

Он отметил, что российские военные ударом ракеты сорвали ротацию ВСУ в сторону Волчанска.

Лебедев добавил, что удар пришёлся по железнодорожной ветке от Южного вокзала до Новосёловки, после чего произошла детонация, на место выехало много машин скорой помощи.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на территории, контролируемой киевским режимом. В оборонном ведомстве ранее не раз подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как ранее передавало ИА Регнум, Лебедев сообщил, что российские военные поразили склад ВСУ с боекомплектом, расположенный в районе железнодорожной станции в Дергачах в Харьковской области. Прогремел сильный взрыв. По предварительной информации, в склад попала ракета «Искандер».

13 июля Лебедев проинформировал, что в пригороде Одессы Чабанка уничтожен склад с боекомплектом, в район которого могли передислоцироваться обучающие украинских диверсантов британцы.