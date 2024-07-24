ДНР, 24 июля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России штурмом овладели несколькими опорными пунктами ВСУ в районе Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Об этом в среду, 24 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«Приморские штурмовики с использованием тактики штурма малыми мотоциклетными группами осуществили захват нескольких опорных пунктов ВСУ севернее села Старомайорского на южнодонецком направлении», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, при штурмах опорных пунктов используются около семи мотоциклов, в том числе один эвакуационный. Высокая мобильность позволяет избегать прямого огня противника и ударов БПЛА, а также в некоторых случаях преодолевать заминированные участки местности.

Как передавало ИА Регнум, 23 июля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» за сутки нанесли поражение ВСУ в районах Водяного, Времевки, Пречистовки, Макаровки и Раздольного в ДНР. Украинские войска потеряли до 115 военнослужащих, а также 155-миллиметровую буксируемую гаубицу FH-70 британского производства, гаубицу М777 производства США, орудие Д-20 и семь автомобилей.